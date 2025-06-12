Gençlere büyük jest: 6 bin TL karta yüklenecek

Haber Merkezi

Garanti BBVA, gençlere özel "Gençlik Bankacılığı Kampanyası" ile finansal destek sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan gençler, toplamda 6.000 TL’ye varan Bonus kazanma şansına sahip oluyor.

Kampanyadan faydalanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımını tamamlayan ve kampanyaya katılmak için “GENC2025” yazıp 3342’ye SMS gönderen 18-26 yaş arası gençler başvuruda bulunabiliyor.

Onaylanan kredi kartıyla anında 3.000 TL Bonus kazanma fırsatı sunan banka, ayrıca kart sahiplerinin restoran harcamalarına 3.000 TL’ye kadar Bonus veriyor.

Üstelik kampanya süresince 6 ay boyunca Havale/EFT işlemlerinde masraf da alınmıyor.

6.000 TL BONUS FIRSATI

Kampanyaya katılmak için, banka sistemine kayıtlı cep telefonu numarasından “GENC2025” yazıp 3342’ye SMS göndermek gerekiyor.

Başvurusu onaylanan gençler, Bonus Genç veya Bonus Klasik kredi kartlarından birine sahip olmalı ve kampanya süresince vadesiz TL mevduat hesabı açık olmalı. Maaş müşterileri ise kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

3.000 TL Bonus kazanma fırsatı ise iki aşamalı:

1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında dijital kanallardan temassız müşteri olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan gençler, 31 Temmuz’a kadar ilk 1.000 TL ve üzeri harcamalarında 3.000 TL bonus kazanacak.

Ayrıca, 1-30 Haziran arasında onaylanan kartlarla 30 Kasım’a kadar aylık tek seferde 500 TL ve üzeri restoran harcaması yapanlar, her ay 500 TL bonus alarak toplamda 3.000 TL’ye kadar ekstra bonus kazanma şansına sahip olacak.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.