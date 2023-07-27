Gençleştirici doğal maskeler! İşte cildinizi güzelleştirecek doğal maske tarifleri.. Evinizde bulunan malzemeler ile birbirinden doğal maskeler hazırlayarak cildinizi gençleştirebilirsiniz. İşte o doğal maskeler..

Evinizde bulunan malzemeler ile hazırlayacağınız basit karışımlar sayesinde cilt tonunuzu eşitlemek ve cildinizi gençleştirmek oldukça basit.

Her evde bulabileceğiniz bu malzemeler ile cildinizi gençleştirme sürecinde en verimli sonucu elde edebilirsiniz.

Basit bir bakım için doğal ürünlerden faydalanmak mümkün. Özellikle cilt tonu eşitlemek için ihtiyacınız olan şey sadece birkaç kolay tarif.

İşte birbirinden doğal o tarifler…

Limon ve bal bakımı

Limon ve bal ile yapacağınız yüz bakımı için yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi ile karıştırın ve üzerine limon suyu dökün. Bu karışımı macun kıvamına getirene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekletip durulayın. Bu işlemi haftada 3 kez tekrarlayarak sonuç alabilirsiniz.

Patates bakımı

Patates ile yüz bakımı yapmak için yapmanız gereken çok basit. Patatesleri 10 dakika kadar suda beklettikten sonra dilimleyin. Dilimlediğiniz bu patatesler ile yüzünüzü ovalayın. Bu işlem bittikten sonra 2-3 dakika bekleyin ve yüzünüzü yıkayın.

Aloe vera ve yumurta bakımı

Jel halde bulunan aloe vera ile yumurtanın beyazını karıştırın ve yüzünüze sürün.Bu işlemi sık sık yaparak cildinizi gençleştirebilirsiniz.