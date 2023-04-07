Genel af yasası çıktı mı? Af yasası çıkacak mı? Pek çok vatandaş tarafından "Genel af yasası çıkacak mı?" sorusu sorgulanıyor. TBMM'de son olarak 7. Yargı Paketi kabul edilmişti. Gelişme sonrası konunun detayları araştırılıyor.

TBMM'de gerçekleşen düzenleme sonrası "Genel af" hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı. Yapılan düzenlemeye göre çocuğu hasta olan annelere infaz ertelemesi uygulanmış olacak. Peki genel af çıkacak mı, 7. Yargı Paketi'nde yer alıyor mu?

Genel af çıkacak mı?

Genel afla ilgili 7. Yargı Paketi'nde bir madde yer alıp almadığı merak ediliyor. Genel afla ilgili bir maddenin 7. Yargı Paketi'nde yer almadığı bilinmekte. Yasa teklifi 21 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Bunlar arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların çoğaltılması, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılmakta olan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale gelmesi gibi bazı düzenlemeler bulunuyor.

Genel af beklentileri sürerken söz konusu paketin kabul edilip edilmediği de sorgulanıyor. 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi.

TBMM'den geçen paket, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiş olacak. Paketin bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de de yayımlanması beklenmekte.