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Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda oynayacağı Genk maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Belçika ekibi Genk'e konuk olacak. Temsilcimiz gruplara kalabilmek için deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Adana Demirspor'un Genk ile deplasmanda oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı. Futbolseverler Genk - Adana Demirspor maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman? Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Cageka Arena'da oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

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