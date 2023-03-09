Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu.. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika takımı Gent ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Belçika ekibi Gent'e konuk olacak. Gent ve Başakşehir arasında oynanacak son 16 turu ilk maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunu lider olarak tamamlayan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir son 16 turunda Gent ile eşleşti. Başakşehir deplasmanda oynayacağı Gent maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Belçika'ya gitti. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Gent - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Gent - Başakşehir maçı 9 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü saat 23.00'de oynanacak. KAA Gent Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında naklen yayınlanacak.