Yağmur Uçar

Yaşanan siyasi gelişmelerin ardından sık sık merak konusu olan 1984 adlı kitap, George Orwell tarafından yazılan bir distopyadır.

Distopya, genellikle baskıcı, otoriter veya çöküşe uğramış bir toplumu tasvir eden hayali bir dünyadır.

Konusu ve neyi anlattığı araştırılan 1984 kitabı, sosyal medyanın gündemine geldi.

Peki; 1984 kitabı nedir, neyi anlatıyor? 1984 kitap konusu ve bilgiler...

1984 KİTABI KONUSU

1984, totaliter bir rejimin hüküm sürdüğü distopik bir dünyada geçer.

Roman, Büyük Birader adlı liderin yönettiği Okyanusya adlı hayali bir devlette, devletin her şeyi kontrol ettiği, bireysel özgürlüklerin tamamen yok edildiği bir toplumu anlatır.

Ana karakter Winston Smith, Gerçek Bakanlığı’nda çalışan ve tarihi kayıtları rejimin istediği gibi değiştiren bir memurdur. Ancak Winston, sürekli gözetim altında olduğu ve düşünce suçu işleyenlerin yok edildiği bu baskıcı düzene karşı içten içe bir isyan duygusu taşır. Bu süreçte Julia adında bir kadınla yasak bir ilişki yaşar ve birlikte Parti’ye karşı gelmeye çalışırlar. Ancak Düşünce Polisi tarafından yakalanırlar ve ağır işkencelerle sisteme yeniden boyun eğmeye zorlanırlar.

ANA FİKRİ

Kitap, bireyin özgürlüğü, gerçeklik algısının manipüle edilmesi, propaganda, beyin yıkama ve baskıcı rejimlerin işleyişi gibi konuları işler. Orwell’in bu eseri, otoriter rejimlerin tehlikelerine dair güçlü bir uyarı niteliğindedir.