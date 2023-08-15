Gereksiz yere yemin etmenin dini hükmü nedir? Kefaret gerektirir mi? Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan "Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Gereksiz yere yemin etmek ve çok yemin etmeyi alışkanlık hâline getirmek doğru değildir. Kur’ân-ı Kerîm’de, çok yemin etmenin Yüce Allah’ın hoşuna gitmeyen işlerden biri olduğuna işaret edilerek, “Yemin edip duran kimseye boyun eğme!” (el-Kalem, 68/10) buyrulmuştur.

Dil alışkanlığıyla söylenen, başka bir deyişle, herhangi bir işin yapılması veya yapılmaması yönünde bir içeriğe sahip olmayan “vallahi”, “billahi” şeklindeki sözler hükümsüz (lağv) yemin sayıldığı gibi yalan söyleme kastı olmaksızın, geçmiş veya şimdiki zamandaki bir husus üzerine doğru olduğunu zannederek yapılan yemin de "lağv yemini" sayılır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden (lağv yemininden) dolayı sizi sorumlu tutmaz.” (el-Mâide, 5/89) buyrularak bu tür yeminden dolayı keffâret gerekmediği bildirilmiştir. Ancak ağız alışkanlığıyla ikide bir yemin edenlerin bu kötü âdeti en kısa sürede bırakmaları gerekir.

Hiçbir kasıt olmasa bile gelecekteki bir iş hakkındaki her türlü yemin, mün’akid yemin kapsamındadır ve yeminin gereği yerine getirilmediğinde keffâret gerekir. Yani bu tür yeminler kasıtsız söylense bile yemin-i lağv sayılmaz