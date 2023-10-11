Geri ödemesiz 65 bin TL tek tıkla cebinizde! Sadece başvur, gerisini dert etme 30 yaşında geldiyseniz ve hala bir iş tutturamadıysanız bu haber tam size göre! Beklenen duyurdu geldi. 65 bin TL tutarındaki destek programı duyuruldu. Hem de tamamen geri ödemesiz…

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Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve kalkınması, KOBİ'lerin başarısına sıkı sıkıya bağlı.

Bu işletmeler, yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası pazarlarda rekabet ederek, Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirmek istiyorlar. KOBİ'lerin ekonomideki önemi her geçen gün daha fazla vurgulanıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Hem istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyorlar, hem de ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor.

Geri ödemesiz 65 bin TL destek!

KOSGEB, Türkiye'de geleneksel girişimcilere ve KOBİ'lere büyük fırsatlar sunuyor. Geri ödemesiz 65 bin liraya kadar kredi desteği, bu işletmelerin yenilikçi ve teknolojik ürünler üretmelerine, uluslararası pazarlara açılmalarına ve ihracat odaklı çalışmalarına olanak tanıyor.

Ancak KOSGEB'in sunduğu destek yalnızca finansal değil, aynı zamanda iş modeli geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini de içeriyor.

Geri ödemesiz 65 bin TL destek ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ