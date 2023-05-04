Geri sayım başladı… Ay tutulması saat kaçta, kaça kadar sürecek? Türkiye’den görülecek mi? Bu yılın ilk ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tutulmasına kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, yarın ayın kararmasını izleyecek. Peki ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması ne zaman bitecek? Türkiye’den görülecek mi? İşte merak edilenler…

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken bazı durumlarda dünyanın gölgesine giriyor. Böylelikle Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybediyor. Bu duruma Ay tutulması deniyor. En son Ay tutulması 8 Kasım 2022 Salı günü saat 14:00’te gerçekleşmişti. Kuzey Amerika, Pasifik, Avustralya ve Asya’dan izlenebilmişti. 2023 yılının ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu mucizevi gök olayına şahit olmak isteyenler araştırmalara başladı. 2023 Gök Olayları Yıllığı’na göre 2023’ün ilk Ay tutulması 5 mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Peki ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması ne zaman bitecek? Türkiye’den görülecek mi? İşte merak edilenler… Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulmasın, yarın saat 18:15 ile 22:30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Türkiye’den izlenebilecek mi? Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu bölgelerinden izlenecek olan Ay tutulması, Türkiye’den de görülebilecek.