Gezgin gençler gidiyor! Bakanlık duyurdu: Ücretsiz konaklama... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Seyahat sever Projesi" kapsamında öğrencilerin rezervasyon yaptırarak farklı şehirlerdeki yurtlarda konaklayabileceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gezgin gençleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık yurtlarının kapılarını seyahat etmek isteyen milyonlarca genç için tekrar açtı.

Yaz döneminde de ikinci yuva olmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında GSB yurtları, deprem bölgesi hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu olmak üzere tahsis edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Ücretsiz konaklama başvurusu

Başvuru yapmak isteyen gençler, ‘www.seyahatsever.gsb.gov.tr’ internet adresinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘444 0 472’ ALO GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirtiyorlar.

Buradan kendilerine rezervasyon yaptırıyorlar. Bu süre içerisinde kendileri o şehirde istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar.

Seyahat sever projesi, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Seyahatsever Projesi kuralları:

1- Gençler yurtlarımızdan 15 Temmuz – 05 Eylül tarihleri arasında yararlanabilirler.

2- Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

3- Öğrenci olma şartı aranmaz.

4- Konaklama başvuruları ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

5- Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

6- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

7- Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.

8- Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

9- Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13.00 olup konaklama süresi sona

erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00’de boşaltmalıdır.

10- Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.

11- Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

12- Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.