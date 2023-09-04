Gıpta Ofis halka arz ne zaman? GIPTA kaç lot veriyor, ne kadar?

Yatırımcıların dikkatini çeken halka arz listesine bir şirket daha onay aldı.
GIPTA Ofis halka arz oluyor...
1990 yılından beri defter, okul kırtasiye ürünleri, ofis ürünleri ve promosyon alanlarında faaliyet gösteren GIPTA A.Ş, dünyanın dört bir yanına hizmet ulaştırıyor.
GIPTA Ofis halka arz detayları da belli oldu. Tarihleri, lot sayısı ve hisse fiyatı açıklandı.
Borsaya girmeye hazırlanan GIPTA için yatırımcılar araştırmalarına başladı.
Gıpta Ofis Kırtasiye’nin halka arzı, iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. SPK onayıyla başlayan bu yolculuk, şirketin büyüme ve genişleme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.
Halka arzın başarılı olması halinde, Gıpta Ofis’in Türkiye’nin en önemli kırtasiye üreticilerinden biri haline gelmesi bekleniyor.
Peki, GIPTA halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
Halka arz tarihleri
GIPTA hala arz tarihleri 6-7-8 Eylül olarak açıklandı.
Hisse fiyatı
Gıpta Ofis Kırtasiye hissesi 20,90 TL’den halka arz olacak.
Lot sayısı
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak.