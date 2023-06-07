Spor Toto Süper Lig 38. Hafta! Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Giresunspor ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu bugün oynanacak maçlar ile sona erecek.

Süper Lig'den düşen ikinci takımın belli olacağı 38. hafta birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

Giresunspor ile İstanbulspor'un ligden düşme tehlikesi yaşadığı haftada İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlarken Giresunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'den düşen ilk takım olmuştu. Lige bu sezon çıkan Ümraniyespor ilk sezonunda küme düştü.

Giresunspor'un ligde kalabilmesi için evinde ağırlayacağı Antalyaspor'u mağlup etmesi ve İstanbulspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Oynadığı 35 maçta 37 puan toplayan Giresunspor, 38 puanlı İstanbulspor'un 1 puan gerisinde 16. sırada yer alıyor.

Peki, Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

Giresunspor - Antalyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 kanalından naklen yayınlanacak.