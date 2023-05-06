Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 33. hafta! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Son haftalara yaklaşırken zirve yarışı heyecanı giderek artıyor. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Lincoln Henrique bu maçta yer almayacak. Fenerbahçe ve Giresunspor arasında gerçekleşen 15 maçta sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet aldı. İki takımın 5 beraberliği bulunuyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirmişti. Bu maçta hata yapmadan Galatasaray ile puan farkını kapatmaya çalışacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Giresunspor - Fenerbahçe ne zaman? Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs 2023 Pazar günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan maçı Bahattin Şimşek yönetecek.