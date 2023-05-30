Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları bugün oynanacak. Günün en önemli maçlarından birinde Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

Giresunspor ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor için hayati önem taşıyan maçın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Süper Lig'de 16. sırada bulunan Giresunspor düşme hattından çıkmak için bu maçı mutlak olarak kazanmak istiyor.

İrfan Buz yönetimindeki Giresunspor bu sene Süper Lig'de oynadığı 33 maçta elde ettiği 34 puan ile ligde kalma mücadelesi veriyor.

Trabzonspor ise 33 maçta elde ettiği 51 puan ile ligin 6. sırasınta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..

Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.