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Girişimci ruhlar mest olacak! İş kurana faizsiz 150 bin fırsatı...

Girişimci ruhlar mest olacak! İş kurana faizsiz 150 bin fırsatı... Kendi işini yapmak isteyenlerin sermaye ihtiyacını karşılayacak kredi fırsatı geliyor. Hükümet, 150 bin lira faizsiz kredi başvurularını kabul edecek.