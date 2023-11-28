Girişimci ruhlar mest olacak! İş kurana faizsiz 150 bin fırsatı...

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Kendi işini yapmak isteyen gençlere hükümet desteği yolda...
Sermaye ihtiyacını karşılayacak olan kredi imkanı görüşülüyor.
Aile ve Gençlik Bankası fonundan karşılanacak olan iş kurma kredisinin faizsiz olması bekleniyor.
TBMM'de konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, desteğin sadece evlenecekler için değil, iş kuracak olanlar için de verileceğini aktardı.
2024'te başvurulacak
Aydemir yaptığı açıklamada, kredinin gençlik girişimlerinin desteklenmesi çerçevesinde sağlanacağını söyledi.
Başvuruların 2024'te açılması e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.