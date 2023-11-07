Gizli bir kasap sırrı! Köfteye 1 tutam ekleyin, lokum gibi yiyin...

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Köfte, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir yemektir. Her yörede farklı bir tarifle yapılan köfte, kıyma ve baharatları buluşturur.
Yörelere göre Tekirdağ Köftesi, Akçaabat Köftesi, Sivas Köftesi, Rumeli Köftesi gibi birçok çeşidi olmakla birlikte en vazgeçilmezi anne köftesidir...
Evde köfte yapacak olanlar, tariflerden yardım alıyor. En iyi köfte tarifi için ise bir malzemeyi sadece ustalar biliyor.
İşte herkesin sır gibi sakladığı, içi sulu ve yumuşak dışı çıtır kaplı köftenin tarifini veriyoruz.
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Köfte harcına karbonat atmak iyi köfte yapmanın püf noktalarından bir tanesidir.
Karbonat, köftenin pişerken kabarmasını ve piştikten sonra daha yumuşak olmasını sağlar.