Glasgow Rangers hangi ligde? Glasgow Rangers hangi ülkenin takımı? Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma programında sorulan bir sorunun ardından Glasgow Rangers hakkında aramalar hız kazandı. Glasgow Rangers'ın hangi ligde olduğu sosyal medyada merak uyandırdı. İşte bu sorunun yanıtı..

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Glasgow Rangers futbol takımı sosyal medyada günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bunun sebebi ise ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan bir sorudan kaynaklı.

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru Glasgow Rangers hakkında aramalara hız kazandırdı.

Programda sorulan "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusu sosyal medyada gündeme oturdu.

Futbolseverlerin çok rahatlıkla cevabını bildiği soruda takılan yarışmacı bu soruda joker hakkını kullandı.

Bu sorunun ardından Glasgow Rangers hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Glasgow Rangers hangi ligde? Glasgow Rangers hangi ülkenin takımı? İşte yanıtı..

Glasgow Rangers hangi ligde?

Rangers Football Club, İskoçya'nın en üst seviye futbol ligi olan İskoçya Premiership'de yer alan ve Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür.

Glasgow Rangers, 55 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır.