Gök gürültüsü, şimşek, sağanak! Türkiye geneli aman dikkat Meteoroloji, 9 Kasım 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Uyarılar

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.