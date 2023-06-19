Gökhan Gönül profesyonel kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte Gökhan Gönül'ün kariyeri..

Gökhan Gönül, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu kararını açıklayan Gökhan Gönül hakkında aramalar hız kazandı.
Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül bugün itibariyle futbol hayatını noktaladığı açıkladı.
Gökhan Gönül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle… Sevgi ve Saygılarımla.."
Bu açıklamaların ardından Gökhan Gönül'ün profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler ve istatistikleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
Peki, Gökhan Gönül hangi takımlarda forma giydi? İşte Gökhan Gönül'ün merak edilen kariyeri..
Gökhan Gönül'ün kariyeri
Profesyonel futbol kariyerinde 601 maça çıkan Gökhan Gönül 25 gol ve 77 asist ile oynadı.
Türkiye A Milli takımının formasını 66 kez giyen Gökhan Gönül milli formayla 1 gol atma başarısı gösterdi.
Gökhan Gönül kariyeri boyunca 3 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazandı.
Gökhan Gönül'ün forma giydiği takımlar
2001/2001 - Bursa Yolspor
2002/2003 - Gençlerbirliği
2003/2004 - Gençlerbirliği ASAŞ
2004/2005 - Gençlerbirliği ASAŞ
2005/2006 - Gençlerbirliği ASAŞ
2005/2006 - Gençlerbirliği
2006/2007 - Gençlerbirliği Oftaş
2007/2008 - Fenerbahçe
2008/2009 - Fenerbahçe
2009/2010 - Fenerbahçe
2009/2010 - Fenerbahçe
2010/2011 - Fenerbahçe
2011/2012 - Fenerbahçe
2012/2013 - Fenerbahçe
2013/2014 - Fenerbahçe
2014/2015 - Fenerbahçe
2015/2016 - Fenerbahçe
2016/2017 - Beşiktaş
2017/2018 - Beşiktaş
2018/2019 - Beşiktaş
2019/2020 - Beşiktaş
2020/2021 - Fenerbahçe
2021/2022 - Çaykur Rizespor
2022/2023 - Çaykur Rizespor