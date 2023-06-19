Gökhan Gönül profesyonel kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? İşte Gökhan Gönül'ün kariyeri.. Gökhan Gönül profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Futbolu bırakan Gökhan Gönül'ün kariyeri boyunca forma giydiği takımlar ve istatistikleri merak uyandırdı. İşte Gökhan Gönül'ün kariyeri..

Gökhan Gönül, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu kararını açıklayan Gökhan Gönül hakkında aramalar hız kazandı.

Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül bugün itibariyle futbol hayatını noktaladığı açıkladı.

Gökhan Gönül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle… Sevgi ve Saygılarımla.."

Bu açıklamaların ardından Gökhan Gönül'ün profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler ve istatistikleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, Gökhan Gönül hangi takımlarda forma giydi? İşte Gökhan Gönül'ün merak edilen kariyeri..

Gökhan Gönül'ün kariyeri

Profesyonel futbol kariyerinde 601 maça çıkan Gökhan Gönül 25 gol ve 77 asist ile oynadı.

Türkiye A Milli takımının formasını 66 kez giyen Gökhan Gönül milli formayla 1 gol atma başarısı gösterdi.

Gökhan Gönül kariyeri boyunca 3 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Gökhan Gönül'ün forma giydiği takımlar

2001/2001 - Bursa Yolspor

2002/2003 - Gençlerbirliği

2003/2004 - Gençlerbirliği ASAŞ

2004/2005 - Gençlerbirliği ASAŞ

2005/2006 - Gençlerbirliği ASAŞ

2005/2006 - Gençlerbirliği

2006/2007 - Gençlerbirliği Oftaş

2007/2008 - Fenerbahçe

2008/2009 - Fenerbahçe

2009/2010 - Fenerbahçe

2009/2010 - Fenerbahçe

2010/2011 - Fenerbahçe

2011/2012 - Fenerbahçe

2012/2013 - Fenerbahçe

2013/2014 - Fenerbahçe

2014/2015 - Fenerbahçe

2015/2016 - Fenerbahçe

2016/2017 - Beşiktaş

2017/2018 - Beşiktaş

2018/2019 - Beşiktaş

2019/2020 - Beşiktaş

2020/2021 - Fenerbahçe

2021/2022 - Çaykur Rizespor

2022/2023 - Çaykur Rizespor