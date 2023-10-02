Golü ona armağan etmişti! Fenerbahçeli Joshua King'in şoförü cinayete kurban gitti Fenerbahçeli Joshua King şoförü Murat Adkovaycın'ın öldüğünü açıklayarak üzüntüsünü dile getirmişti. Murat Adkovaycın'ın ölüm nedeni ortaya çıktı..

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin dün sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü atan Joshua King bu golü hayatını kaybeden şoförüne adamıştı.

Maçın ardından duygusal bir konuşma yapan Joshua King geçtiğimiz günlerde ailesinin şoförlüğünü yapan Murat Adkovaycın'ın vefat ettiğini dile getirdi.

Joshua King yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor."

Joshua King'in bu açıklamalarının ardından şoförünün neden öldüğü merak konusu oldu.

Cinayete kurban gitmiş

Joshua King'in şoförü Murat Adkovaycın'ın Ümraniye'de çıkan bir kavgada akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ümraniye'de eşiyle piknik yapan Murat Adkovaycın'ın yanlarına gelen bir akrabası ile kavga ettiği ve kafasına sert bir cisimle darbe aldığı aktarıldı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Murat Adkovaycın'ın 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği ortaya çıktı..