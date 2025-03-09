Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı: Süleyman Kaya yaptı yapacağını...

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TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi olduğu gibi dün akşam da ekranlara damga vurdu.

Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Anadolu’nun sıcacık hikayesini anlatan dizi, yine duygu dolu sahneleriyle izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman ve Ramazan boşanma kararı alıyor. Bu karar, ailede büyük bir üzüntüye yol açarken, amcaoğulları ve eşleri çifti barıştırmak için kolları sıvıyor.

Ciritçi Abdullah, aileyi bir araya getirerek önemli bir karar aldırmaya çalışıyor. Ancak, bu toplantıda neler yaşanacağı büyük merak konusu.

Kiraz’ın yeğenleri babaları tarafından alınınca Kiraz ve Sefer büyük bir çıkmaza giriyor. Çift, bu zor durumda nasıl bir yol izleyecek?

İşte Gönül Dağı 170. bölüm fragmanı...