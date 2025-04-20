Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımlarından Gönül Dağı, son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Anadolu’nun samimi havasını ekranlara taşıyan dizi, her bölümüyle duygusal bir yolculuğa çıkarırken bu hafta da yine kalplere dokunacak bir hikayeyle geliyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

SELMA ÖLECEK Mİ?

Yayınlanan yeni fragmanda Selma’nın hastalığını herkesten gizlediği ortaya çıkarken, söylediği sözler ise izleyicinin içini burktu.

Selma’nın, “Ben bir daha Taner’i, Güneş’i, Ali’yi göremeyecek miyim?” demesi, akıllarda soru işareti bıraktı.

Peki, Selma gerçekten ölecek mi? İşte Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı...