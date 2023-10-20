Gönül Dağı dizisine bomba transfer: Kurtlar Vadisi’nin yıldızı geliyor TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda tüm dengeler değişecek. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız ismi, Gönül Dağı dizisine geliyor.

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Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve TRT1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Gönül Dağı dizisi, 100 bölümü geride bıraktı.

İlk bölümü 2020 yılında yayınlanan fenomen dizi, 4. sezonuyla Cumartesi akşamlarını süslemeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı dizi, Eskişehir'in eşsiz yerlerini gözler önüne seriyor.

Gönül Dağı dizisinden heyecanlandıran haber geldi. Diziye bomba gibi bir isim geliyor.

Geçmişte özellikle Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, şimdi Gönül Dağı kadrosuna katıldı.

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit’i Gönül Dağı’nda!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak Zübeyde filminde Paşa rolüyle sinema perdesinde boy gösteren ünlü oyuncu Özcan Varaylı, Gönül Dağı’nda Rüstem karakterine hayat verecek. Bu karakterin dizinin Fazıl’ı (Eren Can Vurucu) ile bağlantılı olacağı belirtildi.