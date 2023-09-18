Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılacak mı? Taner, Ramazan ve Cemile yerle bir oldu TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında Veysel’in roket düşmesi sonucu ağır yaralanması izleyicileri şaşırttı. Veysel’in ölüm ölmeyeceği merak konusu.

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Her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan Gönül Dağı, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Dizi, adeta soluksuz bir şekilde başladı ve seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gönül Dağı'nın bu sezonunda da izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacağı aşikar.

Ancak yeni sezonunun ilk bölümünde, Veysel karakterinin yaşadığı kaza büyük bir merak konusu haline geldi.

Kaza anının ardından Veysel'in akıbeti belirsizliğini koruyor. İzleyiciler, sevdikleri karakterin ne durumda olduğunu öğrenmek için heyecanla gelecek bölümü bekliyor.

Peki Gönül Dağı dizisinde Veysel öldü mü? Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Gönül Dağı Veysel öldü mü?

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde kaza geçiren Veysel, yeni bölüm fragmanında apar topar hastaneye kaldırılıyor. Cemile, Taner ve Ramazan’ın yıkıldığı anlar izleyicilerde merak uyandırdı.

Semih Ertürk’ün diziden ayrılması ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Veysel karakterinin ölüp ölmediği 106. bölümde belli olacak.