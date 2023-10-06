Gönül Dağı’ndan ayrılışı yürek burkmuştu! Gülsüm Ali İlhan’nın ayrılık sebebi bakın aslında neymiş… TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İhan’ın, diziden ayrılışı milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Gülsüm Ali’nin diziden ayrılma sebebi sonradan ortaya çıktı.

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Türkiye'nin sevilen kanallarından biri olan TRT 1'in ekranlarında büyük bir başarıya imza atan "Gönül Dağı" dizisi, yeni sezonuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Diziye olan ilgi ve sevgi her geçen gün artarken, dizinin ilk 2 sezonunda yer alan Dilek karakteri bu başarının arkasındaki önemli oyunculardan biriydi.

Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla herkesin gönlünü kazanmıştı.

Berk Atan ile eşleşerek izleyicilere unutulmaz bir ikili sunan İlhan, iki sezon boyunca ekranlarda büyük bir etki yaratmıştı.

2 sezonun ardından Gülsüm Ali İlhan, diziden ayrılışıyla izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

Ayrılığının ardındaki sır perdesi bir türlü aralanmıyordu. Uzun zaman sonra ayrılık sebebi sonunda ortaya çıktı.

Gülsüm Ali İlhan'ın ayrılık sebebi

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in doğal güzellikleriyle ünlü Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Ancak, bu çekimler bazı oyuncular için ulaşım zorluğu ve şehir yaşamından uzak bir deneyim sağlıyor.

Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk iklimi, İstanbul gibi büyük şehirlerin sosyal olanaklarına alışkın olan oyuncular için zor olabilir.

İlhan'ın ayrılış nedeninin, artık normal hayatına geri dönme isteği olduğu söylentiler arasında yer alıyor.

Gülsim Ali İlhan, İstanbul'a olan bağlılığını ve bu büyük metropoldeki yaşam tarzını özlediğini belirtildi. Ayrıca, uzun süre Sivrihisar gibi sessiz bir yerde kalmak yerine, kendi kişisel hedeflerine odaklanmak ve daha fazla zaman ayırmak istediğini söylendi.