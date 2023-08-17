Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır? İşte yakınımdaki deprem uygulaması kullanımı Google, deprem alanında önemli bir adım atarak Gelişmiş Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirdi. Ülkemizde son zamanlarda üst üste gelen deprem haberleri sonrası bu uygulama merak konusu oldu. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Deprem Uyarı Sistemi, depremin merkez noktasından yayılan sismik dalgaların hızını ve yayılma süresini izleyerek çalışır. Bu dalgalar, depremin meydana geldiği noktadan farklı bölgelere doğru hareket eder.

Uyarı sistemi, bu dalgaların hızını hesaplayarak depremin büyüklüğüne ve merkezinin uzaklığına bağlı olarak deprem dalgalarının belirli bir bölgeye ne zaman ulaşacağını tahmin eder.

Google'ın Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonların ve diğer cihazların hızlı ve güvenilir bir şekilde deprem uyarıları almasını sağlıyor.

Android telefonlarda çalışıyor

Google'ın Gelişmiş Deprem Uyarı Sistemi, Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor.

Kullanıcılar, bu ücretsiz hizmetten faydalanmak için "Deprem Uyarıları" uygulamasını Google Play Store'dan indirebilirler.

Ayrıca deprem uyarıları, kullanıcının telefonunun Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı ya da veri bağlantısının açık olması durumunda gönderilir. Telefonun hava durumu veya konum izinlerini kapatmış olmak, uyarıların alınmasını engelleyebilir.

Nasıl çalışır?

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor.

Deprem Uyarı Sistemi nasıl kullanılır?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.