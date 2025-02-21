Google One abonelik ücretleri 4 katına çıktı; işte yeni fiyatlar…

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Google One, sunduğu bulut depolama hizmetiyle birçok kullanıcı için önemli bir yer tutuyor.

Google, Türkiye'deki Google One abonelik ücretlerine büyük bir zam yaptı. Yeni fiyatlarla birlikte hizmetin maliyeti neredeyse 5 katına çıktı.

Özellikle 100 GB’lık temel plan ve 2 TB’lık premium plan en çok etkilenen seçenekler arasında.

Daha önce uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken Google One, zam sonrası birçok kullanıcı için pahalı hale geldi.

İşte yeni zamlı fiyatlar…

21 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni fiyatlar, an itibarıyla yeni kullanıcılar için geçerli olurken, mevcut aboneler 21 Mart 2025 itibarıyla zamlı tarifeye geçecek.

Zam sonrası en düşük depolama planı olan 100 GB’lık Basic paketi aylık 9,99 TL’den 49,99 TL’ye yükselirken, daha büyük kapasiteye ihtiyaç duyanlar için sunulan 2 TB’lık Premium paketi ise 49,99 TL’den 204,99 TL’ye çıkarıldı.

Yapay zeka destekli AI Premium (2 TB) planı ise 719,99 TL olarak sabit kaldı.

Kaynak: Donanım Haber