Google Translate çevrimdışı nasıl kullanılır? İşte internet olmadan Google Translate'i kullanmanın yolu.. İnternet bağlantısı olmadan Google Translate'i kullanabileceğinizi biliyor musunuz? İşte internetin olmadığı yerlerde Google Translate'i kullanmanın yolu..

Bu yazı, Android ve iOS için resmi mobil uygulamalarda Google Translate'i çevrimdışı kullanmak için dillerin nasıl indirileceğini ve işiniz bittiğinde nasıl silineceğini kapsamaktadır.

Google Translate'in masaüstü sürümü çevrimdışı kullanımı desteklememektedir.

Çevrimdışı Kullanım İçin Google Translate Nasıl Kurulur?

Farklı bir dilde anlamaya veya iletişim kurmaya çalıştığınızda, Google Translate mükemmel bir yardımcıdır.

Uygulamayı çevrimdışıyken kullanmak için çevirmek istediğiniz dilleri indirmeniz gerekir. Bunun için ise aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.

Google Çeviri uygulamasını açın.

Sol üstte görünen dil, dilden çeviri , sağ üstte görünen dil ise dile çeviridir .



Açılır listeden istediğiniz dili arayın ve sağındaki indirme okuna dokunun.



Ne kadar depolama alanına ihtiyacınız olduğunu söyleyen bir açılır pencere belirecektir. Devam etmek için İndir'e dokunun.

İstediğiniz tüm diller için üçüncü ve dördüncü adımları tekrarlayın (indirmek istediğiniz birden çok dil varsa)



Artık internet bağlantısının olmadığı bir bölgedeyken Google Translate uygulamasını açabilir ve Şuradan çevir veya Şuraya çevir dilini daha önce indirdiğiniz dillerden herhangi biri olarak ayarlayabilirsiniz.

İndirdiğiniz Dilleri Nasıl Silebilirsiniz?

Google Translate dil indirmeleri, özellikle birden fazla dil indiriyorsanız çok fazla depolama alanı kaplar. Yer açmak için artık ihtiyacınız kalmadığında indirmelerinizden bazılarını silmek isteyebilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bu talimatları izleyin.