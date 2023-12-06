Google ve Facebook’a milyar dolarlık dava! Medya şirketleri, dijital reklam pazarını ele geçiren Google ve Facebook’a karşı hareke geçti. Medya şirketlerinden dava üstüne dava…

ensonhaber.com

Google ve Facebook’un nerdeyse dijital reklam pazarının tamamını ele geçirdi. Gelirleri sürekli düşen medya şirketleri dayanamadı ve konu hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

The Information Media Association (AMI) İspanya’da temsil ettiği 83 medya şirketi adına, haksız rekabet gerekçesiyle Facebook’un çatı şirketi Meta’ya 550 milyon euro’luk (600 milyon dolar) dava açtı.

Kişisel verilerden haksız kazanç…

Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp sosyal medya platformları aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini topladığı ve bu verilerle oluşturulan reklamların haksız avantaj sağladığı iddia ediliyor. Davacılar, Meta'nın kullanıcıların rızası olmadan kişisel verilerini topladığını ve hedefli reklamlarda kullandığını iddia ediyor.

Bu durum, İspanyol medya şirketlerinin daha önce Google ile telif nedeniyle davalık olmasına benzer bir durumu hatırlatıyor. Önceki yıllarda Google News'un İspanya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından, geçtiğimiz yıl tekrar ülkeye dönmesiyle ilgili bir örneği de hatırlatıyor.

ABD'de ise 200'den fazla medya şirketi, reklam gelirlerini manipüle ettikleri iddiasıyla Google ve Facebook'a karşı dava açtı. Davacılar, bu iki teknoloji devini haksız rekabetle suçluyor. Avrupa Birliği (AB), bu yıl Google'a 2.6 milyar euro haksız rekabet cezası kesti. Meta'nın ise 1.2 milyar euro ceza aldığı ve 11.8 milyar euro'luk dava sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

Türkiye’de hukuk mücadelesine dahil olabilir…

Bilişim Hukuku uzmanı Avukat Gökhan Ahi, Türkiye’de haber içeriklerini telif hukuku açısından özel olarak koruyan bir düzenleme olmadığına dikkat çeken konuşmasında “Haber içerikleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre “eser” sayılmıyor ve telif hakkı koruması yok. Ancak, haber içeriklerinin başka mecralarda yayımlanması, çoğaltılması “haksız rekabet” anlamına gelir. Türkiye’de arama motorlarına ve sosyal medya sitelerine doğrudan dava açılabilir. Hatta adresleri ABD veya başka bir ülke olsa bile Türkiye’deki bir mahkemeden dava açmak, haksız rekabetin tespitini, yasaklanmasını ve maddi tazminat ödenmesini istemek mümkün.” dedi.