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Google'da en çok aranan plaka oldu! 88 nerenin plakası? 88 hangi ilin plaka kodu?

Google'da en çok aranan plaka oldu! 88 nerenin plakası? 88 hangi ilin plaka kodu? '88 nerenin plakası' sorusu 2023 yılında en çok araştırılan plaka araması oldu. Peki bunun sebebi ne? İşte merak edilen sorunun yanıtı...