Google'da en çok aranan plaka oldu! 88 nerenin plakası? 88 hangi ilin plaka kodu?

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2023 yılında Google'da "nerenin plakası" kategorisinin en popüler araması '88' oldu.
'88 nerenin plakası' sorusu, 2023 yılında Google'da en çok aranan araba plakası oldu.
Peki, '88 nerenin plakası' sorusu neden çok aratıldı. İşte "88 nerenin plakası" aramasının zirvede olmasının sebebi...
Dizide kullanıldı
Bir dijital platformda yayınlanan 'Bozkır' isimli dizideki araçlarda kullanılan 88 plakası izleyiciler tarafından merak uyandırdığı için Google'da en çok aranan plaka numarası oldu.
Ülkemizde 88 plaka kodu bulunmamaktadır.