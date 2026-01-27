Google'ın ilginç mülakatı: "Mikrodalga" sorusunu kimse çözemedi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, birçok kişinin çalışmak için hayalini kurduğu yerlerden biri.

Ancak, Google'da işe girmek sanıldığı kadar kolay değil.

Google mülakatları, zeka test eden sıra dışı sorularıyla ünlü.

İlginç bir sorusu da sosyal medyada gündeme geldi.

Google’ın mülakat sorusu şu şekilde soruluyor:

"Bir mikrodalganın içine girebilecek kadar küçüldün. Fırının içindesin, kapak kapalı ve mikrodalga çalışmaya başladı. Ne yaparsın?"

Sosyal medya kullanıcılarından gelen ilginç yanıtlardan bazıları ise şöyle:

"Google'a sorarım"

"Mikrodalgaların kapaklarında kilit olmadığı için sakin kalıp kapağı dışarıya doğru ittirir ve kurtulurum."

"Dönen tabladan uzak bir yerde dururum"