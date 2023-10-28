Gören bir daha bakacak! Bu yöntemle ayaklarınız bebek gibi olacak... Tırnak mantarı, tırnakları sararak kötü bir duruma dönüşebilir. Bu sorun özgüven eksikliği gibi birçok soruna neden olabilir fakat üzülmeyin bunun bir çaresi var! Kısa sürede mantarı yenebileceğiniz, kesin sonuç alabileceğiniz doğal yöntemi sizler için araştırdık

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Ayak tırnaklarının arasında gelişen mantar enfeksiyonu kısa süre içinde tırnakları sararak tırnak mantarına dönüşür. Mantar bulaşan tırnakta renk değişimi, doku değişimi gibi durumlar meydana gelir.

Bu durumu yaşayan kişi zaman içerisinde vücudunun bu durumundan rahatsız olarak özgüven eksikliği gibi problemler de yaşayabilir.

Fakat mantar için iyi gelebilecek yöntemler tabii ki yok değil.

Mantarın çıkmaya başladığı zamanlarda mantarlı bölgeye sirke ile müdahale etmek hızlı ve etkili sonuç alınabilecek bir yöntemdir.

Bu kadar hızlı sonuç alınma sebebi sirkenin yapısının asidik olmasından kaynaklanıyor.

Asidik yapılı sirke mantar ve bakterileri engeller fakat sirke sadece belli bir yere kadar ulaşabileceğinden bu yöntem biraz yüzeyseldir diyebiliriz.

Düzenli olarak 1-2 hafta deneyebilir ve sonuç alabilirsiniz fakat bunu yapmadan doktora görünmek her zaman daha mantıklı ve faydalı bir seçenek olacaktır.

İşte hızlı sonuç alabileceğiniz o sirke yöntemi…

Ayakları sirkede bekletmek

Ayaklarınızı sirkeli suda bekletmeden önce tırnaklarınızı kesmelisiniz.

Tırnak makası ile doğru bir şekilde mantarın ortaya çıkacağı kadar yani sirkenin ulaşımının kolay olacağı kadar alan yaratarak tırnaklarınızı kesin.

Tırnak kesilemeyecek kadar sert ise üre kremi sürerek bu durumu yumuşatabilirsiniz. Kesme işiniz bittikten sonra kullandığınız aletleri muhakkak dezenfekte etmelisiniz aksi takdirde mantar tehlikeli bir bulaşıcılığa sahip olabilir.

Hızlı sonuç almak istiyorsanız ayaklarınızı her gün düzenli olarak sirkeli suda bekletmelisiniz.

Tabii bunu yaparken sirkeyi seyrelterek kullanmayı unutmayın.

Düzenli olarak izlediğiniz bu yoldan bir sonuç alamazsanız üzülmeyin ve diğer geleneksel yöntemlere de bakmayı unutmayın.

Tırnak kesme işleminizin ardından suyu hazırlamaya geçebilirsiniz.

1 bardak ılık su ve bir miktar beyaz sirkeyi bir kasede karıştırın.

Ayaklarınızı içinde bekleteceğiniz kabı genişçe seçmeniz ayaklarınızın rahatlığı ve sığması açısından önemlidir.

Ayarladığınız kaba ılık su ve sirkenizi aktarın ardından iyice karışmış olduğundan emin olun. Beyaz sirkeniz elinizde yoksa elma sirkesi de kullanabilirsiniz.

Her şeyi hazırladıktan sonra ayaklarınızı kabınızın içine yerleştirin ve 15-20 dakika kadar bekletin.

Bekledikten sonra ayaklarınızı çıkarın ve ayaklarınızı temiz bir bez veya havlu ile iyice kurulayın.

Mantar nemli koşullarda çok çabuk ortaya çıkabildiği için ayaklarınızın her zaman kuru olmasına ekstra önem göstermelisiniz. Kurulamada kullandığınız bez veya havluyu tertemiz yıkamadan kesinlikle kullanmayın.

Ayağınızda mantarın yoğunluğu geçene kadar bu işlemi günde iki kere olacak şekilde her gün yapabilirsiniz. Bu süreçlerde tırnaklarınız uzarsa kesmeyi unutmamalısınız.

Bu yöntemi bir süre yaparsanız etkisini göreceksiniz fakat düzenli yapmanıza rağmen bir etki göremiyorsanız dermatoloğunuza uğramanızda fayda var.

Not:

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem çok net ve etkili bir yöntem olmasa da yüzeysel olarak sonuç alınabilecek bir yoldur.

Kısa süreli sonuç almak isteyenlerin denemekten pişman olmayacağını söyleyebiliriz. Tabii mantar gibi enfeksiyonların cildiniz için zararını en etkili doktorunuzla düzenli bir tedavi uygulayarak engelleyebilirsiniz.

Sağlıkla kalın!