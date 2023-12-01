Gören kaçırmasın! Bu meyveyi yiyen, kardiyolog yüzü görmüyor... Kalp dostu olarak bilinen meyveyi düzenli tüketenler, ne çarpıntı ne kalp krizi geçiriyor.

ensonhaber.com

Halk arasında "murt" olarak bilinen hambeles meyvesi, tezgahlarda görenlerin merak konusu oluyor.

Minik tanecikler halindeki hambeles, kalp hastalıklarını iyileştirici etkisiyle nam salıyor.

Tatlı ekşi bir lezzete sahip olan hambeles meyvesi, kalp damar sistemini onararak oluşabilecek rahatsızlıkların da önüne geçiyor.

Kendisi küçük fakat faydası büyük olan murt meyvesi, salata ve yemeklere katılarak da tüketilmektedir.

İşte hambelesin faydaları...

Hambeles meyvesi, antioksidanlar açısından zengindir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

C vitamini açısından zengin murt meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, cilt sağlığını destekleyebilir ve demir emilimini artırabilir.

Lif, hambeles meyvesinin önemli bir bileşenidir. Lif, sindirim sağlığını destekler, tokluk hissi sağlar ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Hambeles, potasyum mineralini içerir. Potasyum, elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını destekler.

Hambeles meyvesi içinde bulunan fitokimyasalların, iltihaplanma süreçlerini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu özellik, inflamatuar durumları kontrol etmede ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlamada yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, hambeles meyvesinin içerdiği antioksidanların kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Lif ve potasyum içeriği, hambeles meyvesinin kalp sağlığına olumlu etki edebileceği anlamına gelir. Bu, kan basıncını düzenleme ve kolesterol seviyelerini dengeleme yoluyla gerçekleşebilir.

Lif içeriği, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca düşük kalorili ve besleyici bir seçenek olabilir.