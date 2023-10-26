Gören Kapadokya sanıyor! Konya’nın gizli cenneti: Herkes akın edecek… Kapadokya'nın büyülü atmosferine sahip olduğunu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün! İç Anadolu'nun merkezi, göz kamaştıran güzelliklere sahip Konya, ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Bu tarihi yere turistler akın ediyor.

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Konya'nın merkezine sadece 7 kilometre uzaklıkta, Dere Mahallesi'nde bulunan Kızlar Kayası, doğal güzelliklerin keşfedilmesi için çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları sonucunda daha fazla insan tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24 bin metrekarelik bu doğal güzelliklerin artık daha geniş kitlelere açıldığını duyurdu.

Bu muazzam jeolojik oluşumlar, gün batımından sonra da rahatlıkla ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçilere, kayaları daha yakından inceleme fırsatı sunan merdivenler eklendi.

Başkan Kavuş, projenin amacının doğal güzellikleri daha geniş bir kitleye ulaştırarak Konya'nın zengin tarihi ve kültürel turistik rotasına yeni bir destinasyon eklemek olduğunu vurguladı.

Kızlar Kayası, doğanın güzellikleriyle tarih ve kültürün birleştiği unutulmaz bir ziyaret noktası olarak Konya'nın turistik cazibesine yeni bir boyut ekliyor.

Kızlar Kayası'nda yenilikler yapıldı

Konya'nın güzelliği Kızlar Kayası, ziyaretçilere daha keyifli ve rahat ziyaretler sunabilmek için yeni düzenlemelerle daha da cazip hale getiriliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu güzel bölgede yapılan peyzaj düzenlemeleri ve diğer yenilikleri açıkladı.

Ziyaretçilerin bu eşsiz bölgede keyifli zaman geçirebilmeleri için, özel peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş alanları oluşturuldu.

Ayrıca dinlenme alanları da ziyaretçilerin rahatlamasına olanak sağlıyor. Başkan Kavuş, aynı zamanda yeni bir seyir terası inşa edildiğini ve ziyaretçilere bu muazzam oluşumları daha yakından gözlemleme fırsatı sunduklarını belirtti.

Gören Kapadokya sanıyor!

Konya’nın gizli hazinesi olarak kabul edilen Kızlar Kayası'nı gezmeye gelen misafirler, bu benzersiz oluşumların Kapadokya'yı andırdığını ve yapılan çevre düzenlemelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Bu muhteşem bölge, Konya'nın turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelirken, ziyaretçiler için unutulmaz anılar biriktirebilecekleri bir destinasyon haline geldi.