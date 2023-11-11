Gören "kiraz gibi" diyecek! Dudaklarınıza bu karışımı sürün, rujları unutun... Kendiliğinden kırmızı dudaklara sahip olmak, dudak pigmentinizi doğal yollarla arttırmak istiyorsanız, bu karışım tam size göre!

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Kiraz gibi dudaklara sahip olmak için servet ödemenize gerek kalmayacak.

Hem kimyasala maruz kalmayacaksınız, hem de paranız cebinizde duracak.

Dudaklar, yağ bezlerinin bulunmadığı bir cilt tabakası olması nedeniyle kolaylıkla kuruyabilen ve çatlayabilen bir yapıya sahiptir.

Pigmentsiz ve soluk dudakları canlandıracak karışımı açıklıyoruz!

Düzenli kullananlar, eline bir daha ruj almıyor.

Solgun dudaklara veda etmeye hazır mısınız...

Dudaklara doğal pigment

Portakal suyu ve yoğurt dudaklarınızı canlandıracak.

Eşit miktarda yoğurt ve portakal suyunu karıştırın ve dudaklarınıza sürün.

Portakaldaki sitrik asit eski pigmenti, tabakayı üstten kaldırır ve yeni kırmızı rengin ortaya çıkmasını sağlar.

Yoğurttaki protein, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır.

Kuruluk hissederseniz balm kullanabilirsiniz.