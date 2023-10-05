Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman? 2023 GYS sınavı hangi tarihte? GYS: İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2023 GYS sınavı ne zaman? İşte detaylar..

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İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı hakkında aramalar hız kazandı.

Sınava girecek binlerce aday Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı hakkında merak ettiklerine arama motorlarında yanıt arıyor.

Peki, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihi..

2023 GYS sınavı ne zaman?

İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 8 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav için geri sayım sürerken ÖSYM yaptığı açıklama ile 2023-GYS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri hakkında bilgi verdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak 2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’na (2023-GYS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 8 Ekim 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

8 EKİM 2023 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ