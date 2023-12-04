Görsel zeka testi: Resimde gizlenen keçiyi sadece dahiler bulabiliyor! 7 saniyeniz var… Bu optik illüzyonda kayaların arasına gizlenen bir keçi bulunuyor. Resimde gizlenen keçiyi 100 kişiden yalnızca 3’ü bulabildi. Peki siz 7 saniyede bu keçiyi bulabilecek misiniz?

ensonhaber.com

Bu optik illüzyonda Güney Dakota Wall'daki Badlands Ulusal Parkı'ndaki aşınmış kayalıklar arasında gizlenen bir keçi var.

Keskin fotoğrafta keçi, çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Aslında keçi o kadar iyi kamufle edilmiş ki, bakanlar ilk bakışta fark etmiyor bile. Fark eden ise şahin gözlere sahip.

Aslında dikkatinizi fotoğrafın merkezine verdiğinizde, keçiyi çok geçmeden aşınmış kayalıkların arasında görebilirsiniz.

Ancak 7 saniyeniz var! Bakalım bu kadar kısa zaman içinde keçiyi bulabilecek misiniz...

7 saniye içerisinde bu gizli keçiyi bulabildiyseniz tebrikler. Mükemmel bir gözlere ve yüksek zekaya sahipsiniz.

Hala bulamadıysanız üzülmeyin.

Sizler için aşağıda keçiyi daire içine aldık.