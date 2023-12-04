Görsel zeka testi: Resimde gizlenen keçiyi sadece dahiler bulabiliyor! 7 saniyeniz var…
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Bu optik illüzyonda Güney Dakota Wall'daki Badlands Ulusal Parkı'ndaki aşınmış kayalıklar arasında gizlenen bir keçi var.

Keskin fotoğrafta keçi, çevresine kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Aslında keçi o kadar iyi kamufle edilmiş ki, bakanlar ilk bakışta fark etmiyor bile. Fark eden ise şahin gözlere sahip.

Aslında dikkatinizi fotoğrafın merkezine verdiğinizde, keçiyi çok geçmeden aşınmış kayalıkların arasında görebilirsiniz.

Ancak 7 saniyeniz var! Bakalım bu kadar kısa zaman içinde keçiyi bulabilecek misiniz...

7 saniye içerisinde bu gizli keçiyi bulabildiyseniz tebrikler. Mükemmel bir gözlere ve yüksek zekaya sahipsiniz.

Hala bulamadıysanız üzülmeyin.

Sizler için aşağıda keçiyi daire içine aldık.