Görür görmez alın! Işkın suyu içmenin 6 mucize faydası

Mart-Mayıs ayları arasında genellikle manavlarda rastlayabileceğiniz Işkın, halk arasında "yayla muzu", "ışgın", "uçkun" olarak da biliniyor.

Ekşimsi bir aromaya sahip olan Işkın bitkisi, Türkiye'de doğu illerinde yetiştirilmektedir.

Tezgahlarda Işkın otu görenler nasıl tüketildiği ve neye iyi geldiği konusunda bilgileri sorgulamaktadır.

İçerdiği besin değerleri insan vücudunda hücre yenileyici bir özelliğe sahip olan Işkın, başta kanser olmak üzere tepeden tırnağa hastalıklara kalkan oluşturur.

Aynı zamanda yüksek C vitaminine sahiptir. Işkın, kolajen miktarı ile cildi de gençleştirmektedir.

Işkın nasıl yenir sorusuna gelince, suyunu tüketmenin etkileri doktor randevusu iptal ettirecek cinsten diyebiliriz.

Peki, Işkın nasıl yenir? Işkın suyunun faydaları nelerdir? İşte bilgiler...

Işkın suyunun faydaları

Taze olarak tüketilmesi tavsiye edilen ışkın otu çiğ olarak da yenebilir. Işkını en kolay tüketme biçimi kaynatarak suyunu içmektir.

Işkın suyu, bağırsak, mide ve sindirim problemi yaşayanlara iyi gelir.

Işkın suyu iyi bir gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır.

Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

Işkın suyu içmek, alzheimer riskini büyük oranda azaltmaktadır.

Işkın suyu faydaları arasında şeker ve tansiyon düşürücü etkisi bilinmektedir.

Mide bulantısı ve kusma hissini durdurmak için ışkın suyu tavsiye edilir.