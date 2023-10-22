Göz altınız pırıl pırıl olacak! Herkes sırrınızı soracak... Göz altı morlukları, yaygın bir cilt sorunu olabilir ve pek çok kişi için yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, bu soruna kimyasal ürünlere başvurmadan bu doğal yöntemlerle çözüm bulmak mümkün...

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Yüzümüz bizim hakkımızda çok şey ifade eder. Bu yüzden yüzümüzdeki her detay da önemlidir. Yorgunluğumuz, kızgınlığımız, üzüntümüz, duygularımız ve birçok ruh halimiz yüzümüze yansır.

İnsanlar yüzümüze baktıklarında duygularımızı ya da kişiliğimizi anlarlar. Bu durum tabii ki yüzdeki her ifadenin tam olarak doğru olduğunu ifade etmiyor ama yüzümüzün birçok şeyi yansıttığı gerçeğini de değiştirmiyor.

Birçok insanın yaşadığı problemlerden biri de göz altı morluklarıdır. Göz altlarının bu durumu yüzü ya yorgun gösterir ya da hasta.

Bu durumu yaşayan insanlar da bu duruşun verdiği rahatsızlıktan dolayı kimyasal maddeler ile geçici çözümler bulurlar.

Zaman geçtikçe tıp alanında göz altındaki bu morlukları çözecek estetik işlemler ortaya çıkmıştır.

Fakat bu çözümlerin hiçbir tanesine sıcak bakamayanlar için dünyanın sonu geldi diyemeyiz çünkü devamlılık halinde güzel sonuçlar veren doğal yöntemler bulunmakta.

Bu yazımızda bu doğal yöntemler nelermiş gelin beraber bakalım…

Salatalık

Salatalık %96 su içeriğine sahip bir sebzedir. Sık tüketildiğinde de vücut için sağlıklı olan salatalığın faydalarından yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit işlem var.

Bir adet salatayı alın ve ardından ince dilimler halinde kesin.

Kestiğiniz dilimleri buzdolabında bekletin ve yeterince soğuduktan sonra alıp gözlerinize uygulayabilirsiniz.

Çay poşeti

Çay birçok insanın bildiği gibi kan damarlarını genişletir. Bu özelliği gözler için faydalıdır. Bu faydadan nasıl yararlanırım diye düşünüyorsanız çözümü çok basit.

Bunu yapmak için yeni kullanmış olduğunuz taze çay poşetine ihtiyacınız var. Çay poşetini alın ve ılık olmasını bekleyin. Ilık hale gelen çay poşetini morluk olan göz altlarınıza yerleştirin ve 15 dakika bekletin.

Patates

Patates adeta bir çözüm besini. Gözlerde şişkinlik almasıyla da bilinen patates göz altı morlukları için de kurtarıcıdır diyebiliriz.

Patatesi göz altlarınızda kullanmak çok kolay. Bir patates alın ardından rendeleyin.

Rendelediğiniz patatesi temiz bir tülbent yardımıyla süzün ve suyunu çıkarın.

Çıkan patates suyuna temiz bir parça pamuk batırın ve pamuğu göz altlarınızda 15 dakika kadar bekletin.

Beklettiğiniz pamukları kaldırdıktan ılık bir suyla yüzünüzü yıkayın.

Süt

Morarmış göz altlarınız için biraz soğuk süte ve biraz pamuğa ihtiyacınız var. Bir tabak alın ve içine süt dökün ardından süte pamuğunuzu batırın.

Batırdığınız pamuk ile gözlerinize 10 dakika soğuk kompres yapın.

Avokado

Avokado yağlı bir meyvedir. Avokadoyu göz altı için hiç düşünmemiş olabilirsiniz ma emin olun harika bir tadı oluyor.

Bir adet avokadoyu alın soyun ve püre haline getirin, püre haline gelmiş olan avokadoya bir adet yumurta beyazı ve1 yemek kaşığı limon ekleyin.

İnce halde yüzü sürüp 30 dakika kadar bekleyin. Beklettiğiniz maskeyi soğuk su durulayın.

Not:

Yukarıda yazdığımız tarifleri herhangi bir hassasiyetiniz varsa uygulamamanız tavsiye edilir.

Sağlıklı günler!