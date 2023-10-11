Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez! Göz biçimine göre beş dakikada karakter analizi... Gözler her insanda farklı biçimlerde konumlanmıştır. Kendimizi en iyi şekilde ifade edebildiğimiz yerdir. Gözler kadınların özellikle makyaj veya estetik müdahalelerle en çok değiştirmeye çalıştığı organdır aynı zamanda...

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Gözlerdeki parıltı, insanın içinde bulunan coşkuyu ve tutkuyu açığa çıkarır. Bazı gözlerde huzur ve içsel dinginlik saklıdır, bu da karakterin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini gösterir.

Gözlerde bulunan gülümseme, içindeki sevgi ve anlayışın dışa vurumu ve insanın çevresine olan olumlu etkisini yansıtır.

Her bakışta, insanın ruhunda yatan büyülü dünyayı keşfetme fırsatı vardır. Hadi gelin beraber gözlerdeki anlamları inceleyelim...

Küçük gözler

Küçük gözlere sahip insanlar genelde düşüncelidir ve detaycıdır. Olaylara sakin ve analitik yaklaşırlar. İyi arkadaş ve eş olabilirler.

Hafif çıkık gözler

Gözler hafif dışa doğruysa istekli kişiliğe sahiptirler. Ne istediklerini bilirler. Gözlerdeki çıkıklık fazlaysa kişi sosyal, iletişimi güçlüdür.

Çökük gözler

Bu göz yapısına sahip kişi genellikle içe kapanıktır ve düşüncelerini kendine saklar. Uyumludurlar.

Büyük gözler

Bütün büyük ve parlak gözler aynı değildir. Kaşlar kalın ise bu kişi agresif ve güçlüdür. Bu gözler narin bir yüzdeyse bu kişi açık fikirli ve dürüst, yardım etmeyi seven biridir.

Uykulu gözler

Bu kişiler detaylar konusunda iyidirler, hesap yapma ve finansal konularda da uzmandır.

İri göz bebeğine sahip gözler

Bu göz yapısına erik göz de denir. Kızlardan çok erkek çocuklarla iyi anlaşırlar.

Çekik gözler

Bu göz yapısına sahip insanlar genellikle kaygılıdırlar. Duygusal ve sempatiklerdir.

Gözlerden bahsetmişken en sık görülen göz hastalıklarından bahsetmeden bitirmeyelim… Bu hastalıklardan birini de siz taşıyor olabilirsiniz.

Katarakt:

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkar.

Glokom:

Glokom, göz içindeki basıncın yüksek olmasından dolayı optik sinir hasarına ve görme kaybına yol açan. Bir hastalıktır.

Retina:

Retina hastalıkları çeşitlidir. Yırtılma, zedelenme, hastalanma sonucu görme kaybına yol açabilir.

Keratokonus:

Korneanın incelerek koni şeklini almasıyla oluşur. Görüş bozukluğu ve ışık hassasiyetine neden olabilir.

Konjonktivit:

Gözün beyaz kısmının enfekte olduğu hastalıktır. Kimyasallara, alerjilere, enfeksiyonlara bağlı olarak çıkabilir.

Editörden not:

Göz rahatsızlıklarına karşı önlem almak için sağlıklı beslenmeli, göz hijyeni ve temizliğine dikkat etmeli, ekran zamanınızı kısıtlamalı ve en önemlisi göz muayenelerinizi ve kontrollerinizi aksatmamalısınız. Sağlıkla ve mutlulukla kalın!