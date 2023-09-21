Gözler Merkez'de! Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi 2023 Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıklayacak. Peki, faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2023 Eylül faizi kaç oldu? İşte toplantının detayları...

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanıyor. Yatırımcıların ve ekonomiyi takip edenlerin yakından ilgilendiği faiz kararı, bugün açıklanıyor. Yurt içinde bütün gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda... Açıklanacak olan politika faizine dair tahminler gündeme gelirken, MB 2023 Eylül ayı faizi ne kadar olacak sorusu netleşecek. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 25 seviyesine yükselmişti. Peki, faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? İşte 2023 Eylül politika faizi... Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

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