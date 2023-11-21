Gözlük çizikleri anında yok olacak! Optikçiler sır gibi saklıyor...

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Gözlük kullanan herkes, çizikleri tecrübe etmiştir.
İstemeden de olsa çizilebilen gözlük camları, görüş sağlığınızı etkileyebiliyor. Bu noktada yeni gözlük almak yerine elde olanı tamir etmek daha ekonomik bir çözümdür.
Gözlük camındaki çizikler nasıl geçer diye merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...
Çizilen gözlükleri bu yöntemle silerseniz, ilk güne geri dönecektir.
Balmumu ile silin
Balmumunu dairesel hareketlerle gözlük camı üzerindeki çiziklerin üzerine sürün.
Ardından yumuşak bir bezle gözlük camını silerek temizleyin.
Çiziklerin gözle görülür şekilde azaldığını fark edeceksiniz.