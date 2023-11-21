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Gözlük çizikleri anında yok olacak! Optikçiler sır gibi saklıyor...

Gözlük çizikleri anında yok olacak! Optikçiler sır gibi saklıyor... Aksesuar veya ihtiyaç olarak kullanılan gözlükler, zamanla çizilebiliyor. Gözlük çiziklerini evde geçirmenin mümkün olup olmadığı ise merak konusu. İşte çizik gözlükleri ilk günkü gibi yapan formül haberimizde...