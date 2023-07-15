Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe ve Southampton hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ilk hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Southampton ile karşı karşıya gelecek. Göztepe'nin kardeş takımı olan Southampton yeni sezon öncesi hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor. Göztepe ile Southampton arasında oynanacak hazırlık maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Göztepe - Southampton maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Göztepe - Southampton maçı ne zaman? Göztepe - Southampton maçı 15 Temmuz Cumartesi (bugün) günü saat 20:15'te oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.