Gözü olanın gözü çıksın! Üzerinizde nazar olup olmadığını anlamak için… İnsanlar nazarın etkilerinden korunmak veya üzerlerinde nazar olup olmadığını anlamak için çeşitli yollar deniyorlar. Bu yöntemle üzerinizdeki nazar anında kendini belli ediyor.

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Nazar, pek çok kültürde ve gelenekte önemli bir inanç konusu olmuştur. Kimi insanlar nazar boncuğu takar, kimileri ise farklı yollarla kendilerini nazardan korumaya çalışır.

Nazarın olumsuz etkilerinden korunmak ve üzerinizde olup olmadığını anlamak için ise bazı yöntemler vardır.

Nazarın sembolü olarak kabul edilen "göz"e atfen, "Gözü Olanın Gözü Çıksın!" sözüyle nazarın engelleneceğine inanılır. Buna göre nazar boncuğu veya mavi bir obje kullanarak nazardan korunmak mümkün olabilir.

Bunun yanı sıra, üzerinde nazar olup olmadığını anlamak için bazı insanlar nazar duası okur. Biz de sizler için nazarı anlamanın en etkili yöntemini araştırdık.

Eğer siz de üzerinizde nazar olabileceğini düşünüyorsanız, anlamak için bu yöntemi deneyin!

Üzerinizde nazar olup olmadığını anlamak için;

Bir bardak suyun içine sağ elinin işaret parmağını koyun. Bu suya "Ya habir" deyip üfleyin. Aynı şekilde ikinci defa parmağınızı koyup "Ya habir" deyip üfleyin. Son olarak üçüncü kez parmağınızı suya batırın ve bu kez "Ya habir celle celalühü" deyip üfleyin.

Bu suyu içtiğinizde suyun tadı acıysa üzerinizde naza var demektir. Suyun tadında bir değişiklik yoksa üzerinizde nazar yok demektir.