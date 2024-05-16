Gözünüzü dört açın, resimdeki farklı hayvanı yakalayın...

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Zeka oyunları niteliksel ve niceliksel becerileri test etmek için mükemmeldir.
Niteliksel ve niceliksel becerileri kusursuz bir şekilde bütünleştirme yeteneği, problem çözme stratejilerinin ve yeni bakış açılarının değerini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Bu zeka oyunu niceliksel ve niteliksel becerileri dengeleyebilmenizi gerektirir. Unutmayın, göreviniz bu zeka oyununda saklı mors'u bulmak.
Hızlıca göz gezdirin ve aradaki farklı olan hayvanı bulun.
Zamanınız daralıyor.
Muhakeme etme ve eleştirel düşünme tekniklerini uygulama kapasiteniz giderek artacak ve çeşitli koşulları değerlendirmenize olanak tanıyacaktır.
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Ve, görebilenleri tebrik ederiz.
İşte cevap: