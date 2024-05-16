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Gözünüzü dört açın, resimdeki farklı hayvanı yakalayın...

Gözünüzü dört açın, resimdeki farklı hayvanı yakalayın... Zeka Oyunu: Bu cüce domuzların arasında davetsiz bir misafir var. Resimde gizlenen mors'u 11 saniye içinde bulabilir misiniz? İyi şanlar!