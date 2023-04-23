Gözyaşlarına son! Soğan doğrarken mum yakarsanız... Soğan doğramaya artık gözyaşlarınız eşlik etmeyecek! İşte kolayca soğan kesmenin en basit yolu: Mum yakmak...

Soğansız yemek yapmak, neredeyse imkansız.

Soğan doğramanın en zor kısmı ise, pıt pıt akan gözyaşları...

Soğanlar, syn-propanethial-S-oksit isimli bir kimyasalı ürettikleri için gözlerinizin yanmasına neden olur. Bu sebeple soğan doğramak bir eziyet haline gelir.

Soğanın göz yakmaması için birçok yöntem denenmektedir. Sakız çiğnemek, soğanı dondurmak, ıslık çalmak, ekmek yemek gibi.

Soğan keserken gözlerin yanmaması için denenmiş onaylanmış başka bir basit yöntemi açıklıyoruz! Deneyen vazgeçemiyor...

Soğan doğrarken mum yakmak:

Soğanı kesmeden önce bir adet mum yakın ve kesme tahtasının yakınlarına koyun. Mumun alevi, soğan gazını içine çeker. Soğanı kesmeyi bitirdiğinizde, mumu söndürmeyi unutmayın.