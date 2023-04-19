Graintürk Tarım halka arz ne zaman? Graintürk kaç lot veriyor? Graintürk hisse fiyatı ne kadar?

Borsaya girmeye hazırlanan Graintürk hakkında araştırmalar hız kazandı. Graintürk halka arz tarihleri, bankaları, fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı.

ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Graintürk hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Graintürk'ün halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü.

Graintürk Tarım halka arzı için talep toplama tarihleri 18 ve 19 Nisan tarihleri olarak açıklandı.

Grainturk un halka arz ne zaman? Grainturk kaç lot veriyor? Grainturk hisse fiyatı ne kadar?

Graintürk hisse fiyatı ne kadar?

Graintürk hisse fiyatı 17,60 TL olacak.

Graintürk hisse kodu nedir?

Graintürk hisse kodu #GRTRK olarak belirlendi.

Dağıtım yöntemi

Halka arz eşit dağıtım olacak.

Graintürk kaç lot veriyor

Graintürk 25,000,000 lot veriyor

Halka arz büyüklüğü

Graintürk halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olacak.

Satmama taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı

- 180 Gün, Ortaklar