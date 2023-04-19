Graintürk Tarım halka arz ne zaman? Graintürk kaç lot veriyor? Graintürk hisse fiyatı ne kadar? Graintürk'ün borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Graintürk hakkında merak edilenler..

Borsaya girmeye hazırlanan Graintürk hakkında araştırmalar hız kazandı. Graintürk halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı. Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Graintürk hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Graintürk'ün halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü. Graintürk Tarım halka arzı için talep toplama tarihleri 18 ve 19 Nisan tarihleri olarak açıklandı. Graintürk hisse fiyatı ne kadar? Graintürk hisse fiyatı 17,60 TL olacak. Graintürk hisse kodu nedir? Graintürk hisse kodu #GRTRK olarak belirlendi. Dağıtım yöntemi Halka arz eşit dağıtım olacak. Graintürk kaç lot veriyor Graintürk 25,000,000 lot veriyor Halka arz büyüklüğü Graintürk halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olacak. Satmama taahhüdü - 1 Yıl, İhraççı - 180 Gün, Ortaklar