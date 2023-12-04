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Gram altından yeni rekor! Altın bugün ne kadar? 4 Aralık 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altından yeni rekor! Altın bugün ne kadar? 4 Aralık 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları 4 Aralık Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

ensonhaber.com Geçen hafta 1900 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altından yeni bir zirve geldi. 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1941 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik. Peki, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.. Gram altın Alış: 1.940,96 TL Satış: 1.941,30 TL Çeyrek altın Alış: 3.136,73 TL Satış: 3.208,83 TL Cumhuriyet altın Alış: 13.008,00 TL Satış: 13.205,00 TL Yarım altın Alış: 6.253,85 TL Satış: 6.417,66 TL Altın ons Alış: 2.084,75 Dolar Satış: 2.084,98 Dolar