Gratis'te tüm ürünlerde net %50 indirim! Deodorant, makyaj ürünleri, saç bakım ürünleri.. Gratis, tüm ürünlerine akşam 22.00'a kadar mağazada %50 indirim yaptığını açıkladı. İşte detaylar..

ensonhaber.com

Kişisel bakım mağazası Gratis bugün yaptığı bir açıklama ile müşterilerini sevindirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında mağazası bulunan Gratis'te efsane indirim günü başladı.

Cilt bakımı, saç bakımı ve benzeri ürünleriyle dikkat çeken Gratis zaman zaman büyük indirim günleri düzenliyor.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre bugün Gratis Kart ile alacağınız tüm ürünlerde büyük indirim uygulanacak.

Net %50 indirim

Gratis'ten yapılan indirim açıklaması sosyal medyada gündeme oturdu. Gratis'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu kampanya Gratis mağazaları ve Gratis Beauty’de geçerli ve Gratis Kart’a özeldir. Kampanya 13 Ekim 09.00 - 22.00 saatleri arasında geçerlidir. Gratis Beauty tekli hizmetlerde geçerli değildir."