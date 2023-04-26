Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Green Card başvuru sonuç tarihi! İlgiyle takip edilen Green Card sonuçları için geri sayım sürüyor. ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanımakta olan Amerika Green Card başvurularının sonuçları merak ediliyor. Peki Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Green Card başvuru sonuç tarihi...

ABD Green Card'ın ne zaman sonuçlanacağı merak edilmeye başlandı. Mayıs ayının yaklaşmasıyla gündeme gelen Green Card'ta bu sene pasaport şartı da bulunmamakta. Değerlendirme süreci devam eden Yeşil Kart'ın nereden sorgulanacağı da araştırılıyor.

Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz şekilde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card sonuçlarının ilan edileceği tarih merak ediliyor. Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak. Sonuçlar http://dvprogram.state.gov sitesi üzerinden ilan edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun internet adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023 tarihinde öğlenden başlayarak Green Card sonuçlarına erişebilecekler.

Başvuru sonuçlarını sorgulamak için giriş yapacağınız sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı sizden, bir sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi” bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulmasını istemektedir. Sonrasında Continue linkine basıldıktan sonra karşınıza yeni bir link çıkacaktır.